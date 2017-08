PLD propona sulettamain Ignazio Cassis sco nov cusseglier federal

Sco proponì da la direcziun da la partida liberal democratica èn ils delegads sa decidids per Ignazio Cassis sco sulet candidat per il sezs liber en il Cussegl federal.

Nagina surpraisa hai dà oz a Breggia en il Tessin avant la festa naziunala. Gia avant trais emnas aveva la direcziun da la partida liberal democratica decidì Ignazio Cassis sco favurit per il sez liber en il Cussegl federal. Uss è vegnì preschenta il ticket uffizial, cun be ina persuna.

Bonus da renum

Tenor la PLD tessinaisa ha Cassis cun ses 56 onns las qualitads necessarias per daventar cusseglier federal ed haja la pli gronda schanza da vegnir elegì. Cassis possedia credibladad, ina buna reputaziun ed haja ina buna rait a Berna, ha ditg il president da la PLD tessinaisa Bixio Caprara avant trais emnas.

Ina suletta candidatura saja la meglra decisiun per garantir il sezs dal Cussegl federal per il Tessin, ha ditg Caprara. Plirs candidats pudess ins interpretar sco flaivlezza.

Gössi vul dus candidats

La fracziun da la PLD naziunala decida il 1. da settember tgi ch'els vulan proponer per il sez ils 20 da settember. La scheffa da la partida, Petra Gössi insista, sco pretendì da blers parlamentaris ch'i duai dar dus candidats. Il di suenter che Burkhalter ha annunzià da sa retrair aveva la PLD avert da s'annunziar per chattar in candidat che pudess represchentar la svizra latina. Fertant che Cassis para d'esser fixà sco candidat sa tschenta la dumonda tgi che pudess star dasper el sin il ticket.

Svizra franzosa discutescha anc

Er la Svizra franzosa vul discurrer cun en chaussa. Mussà interess publicamain ha per exempel la cussegliera da stadi Jaqueline de Quattro. Er la cussegliera naziunala Vadaisa, Isabelle Moret ed il schef dal cussegl da stadi a Genevra haja ambiziuns per il sez. La PLD vadaisa vegn a decider quai ils 10 d'avust.

Candidaturas pon anc vegnir inoltradas enfin ils 11 d'avust tar la PLD Svizra. L'elecziun dal cusseglier federal ha lieu durant la sessiun d'atun ils 20 da settember enfin ils 31 d'october.

