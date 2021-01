Il svilup d'ina economia persistenta, ina rinforzada collavuraziun internaziunala e la digitalisaziun tutgan tenor il president da la Confederaziun, Guy Parmelin tar las pli impurtantas dumondas sin l'agenda da Tavau. Quai ha el menziunà en ses pled d'avertura da Tavau Agenda - la debatta virtuala ch'ha lieu enstagl il WEF.

Il cusseglier federal Guy Parmelin ha accentuà ch'i saja impurtant sa preparar durant la crisa sin il temp suenter la crisa. Cura ch'ins saja amez la pandemia stoppian ins fullar via per il temp suenter la fasa acuta. Sco exempel ha cusseglier federal Guy Parmelin menziunà il svilup speditiv da vaccins cunter corona. L'elavuraziun da quels mussia tge ch’ina collavuraziun stretga tranter stadis, interpresas e la scienza possia effectuar – spezialmain en temp da crisas. E per impedir in’ulteriura crisa saja impurtant che la politica, l'economia e la societad s'engaschian per ina creschientscha persistenta suenter la pandemia.

Xi Jinping, Macron e Merkel

Atgnamain s'inscuntrassan ils pussants e las pussantas dal mund quels dis al Forum mundial d'economia a Tavau. Pervi da la situaziun da corona n'ha l'occurrenza però betg lieu fisicamain, enstagl vegn la Agenda da Tavau debattada a moda virtuala. Tranter auter vegn spetgà il president chinais Xi Jinping, il president franzos Emmanuel Macron e la chanceliera da la Germania Angela Merkel.

Il proxim Forum mundial d'economia WEF duai avair lieu il matg a Singapur.