Malgrà la situaziun actuala senta il president da la confederaziun Guy Parmelin insatgè sco speranza ed optimissem per l'onn nov. El ha appellà a la solidaritad da la populaziun en la crisa la clav latiers saja la furmaziun, ha ditg Parmelin en ses pled da Bumaun al radio e la televisiun. La furmaziun saja la premissa per il dialog e per il barat. Ella faciliteschia da schliar a moda paschaivla conflicts. Ultra da quai ha il president da la confederaziun accentuà ch'i saja impurtant che la Svizra saja unida en sia diversitad.

