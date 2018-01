Pli pauc pachets per l'acziun «2x Nadal»

L'onn 2017 han ins en Svizra pudì rimnar 48'300 pachets cun l'acziun «2x Nadal». Quai è considerablamain pli pauc che l'onn avant. Per ils organisaturs è quai il resultat da sco ch'ils firads èn crudads.

Acziun «2x Nadal» Cun l''acziun vulanl la SRG SSR, La Posta, il Coop e la Crusch Cotschna gidar persunas ch'èn per exempel attempadas e che vivan sulettas, ubain er uffants che vivan en chasas d'uffants. Ils pachets vegnan repartids en Svizra ed en l'ost da l'Europa. L'acziun dal 2017 ha gì lieu per la 21avla.

Er l'onn 2017 ha l'acziun «2x Nadal» rimnà victualias e products d'igiena. Totalmain èn 48'300 pachets vegnids ensemen. Quai èn considerablamain pli pauc pachets che l'onn passà (66'000 pachets).

Ils organisaturs da l'acziun, decleran quai suandantamain: Pervia da la repartiziun dals firads sin ils dis da l'emna hajan ins pudì prender encunter ils pachets durant pli pacs dis.

Pachets online

Ins ha gì la pussaivladad da sustegnair il project en duas modas: U cun far in pachet cun victualias che laschan tegnair e products d'igiena, u cun trametter in pachet online.

Da la purschida online han 1'700 donaturs fatg diever. L'avantatg dal pachet online è ch'ils products vegnan cumprads avantlieu. Ins po damai spargnar lung transports ed uschia er custs. E vitiers vegn er gist l'economia indigena sustegnida.

