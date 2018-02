Il Cussegl federal vul examinar ulteriuras restricziuns da far reclama per la SRG SSR – quai en il rom da la lescha davart medias electronicas planisada.

Uschia prenda il Cussegl federal posiziun ad ina dumonda or dal parlament. Exempels per restrenscher la SSR èn da limitar da far reclama suenter las 8 la saira ed in limit maximal da reclama. Il Cussegl federal fa dentant era attent ch'ils programs da televisiun da la SSR èn interessants per la branscha da reclama svizra pervi da lur vasta derasaziun.

D'ina limitaziun da reclama per la SRG SSR na profitass en emprima lingia betg la pressa mabain ils portals d'internet internaziunals sco Google u Facebook sco era las fanestras da reclama da l'exteriur. Gia oz culian radund 42% da la svieuta netta da la reclama en l'exteriur, scriva il cussegl federal.

Vinavant scumond online

Vi dal scumond da far reclama online sa tigna il cussegl federal. Quai che pertutga autras furmas novas da reclama na vul il cussegl federal betg privar che la SRG SSR u auters che profiteschan da concessiuns possian profitar dals svilups. Meglier che scumonds tecnics sajan ulteriuras restricziuns per reclama.

Tar la firma da commerzialisaziun da reclama, Admeira conferma il cussegl federal che las autras fatschentas da medias na sajan ord lur vista betg restrenschids en lur libertad d'agir.

