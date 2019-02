Er l'onn nov cuntinuescha il trend en Svizra ch'i dat adina pli paucas dumondas d'asil. Il schaner ha la Confederaziun survegnì 1'153 dumondas d'asil. Cumpareglià cun il schaner avant in onn èn quai in tschintgavel pli paucas, communitgescha il Secretariat da stadi per migraziun.

Las pli bleras persunas ch'han dumandà per asil il schaner 2019 derivan da l'Eritrea, l'Afganistan e la Siria. Er vis sur l'entir onn 2018 derivan las persunas ch'han dumandà per asil da quels trais pajais.

