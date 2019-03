cuntegn

Svizra - Pli paucas gasettas da la dumengia

La «Zentralschweiz am Sonntag» e la gasetta electronica «Ostschweiz am Sonntag» svaneschan giud las curunas. Persuenter vegnan las duas gasettas «Luzerner Zeitung» e «St. Galler Tagblatt» pli grossas la sonda. E quellas vegnan lura ad avair num «Schweiz am Wochenende».