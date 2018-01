Ils custs per persunal ed infrastructura èn memia auts per ch'ins possia cuvrir ils custs da la operaziun.

En Svizra datti radund 50'000 operaziun da la nivla grischa ad onn. I sa tracta dad operaziuns planisadas ch'han savens lieu ambulant.

Dapi l'entschatta 2018 vulan dentant pli paucs ospitals operar la nivla grischa cunquai ch'ils pretschs èn sa sbassads per radund in terz. Sco quai che Frank Sachers da la societad d'oftamologia declera ad SRF na possian ins uschia betg cuvrir ils custs d'ina operaziun da la malsogna dals egls. Ils custs per persunal ed infrastructura sajan memia auts.

Betg mo dischavantatgs

Per ils pazients munta quai ch'els ston en futur pli savens operar en las clinicas spezialisadas. Il viadi possia uschia vegnir pli lung, dentant possian ils pazients profitar da la rutina e da la infrastructura da clinicas spezialisadas, uschia Erika Ziltener da l'uffizi da pazients svizra envers SRF.

Nivla Grischa Tar la nivla grischa vegn la lentiglia dal egl turbla ed la vesida sa pegiurescha cun la vegliadetgna. En l'operaziun remplazzeschian ins la lentiglia naturala cun ina lentiglia artifiziala.

