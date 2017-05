Pli paucs pendularis da l'exteriur

Il dumber da las persunas da l'exteriur che penduleschan en Svizra per lavurar crescha il mument uschè pauc sco dapi onns betg pli.

L'emprim quartal da quest onn muntava il dumber dals cunfinaris anc a 317’000 persunas. Quai munta ad in plus da 2,8% cumpareglià cun il medem temp da l'onn passà. Tenor l'uffizi federal per statistica è quai però il pli pitschen augment dapi il 2009.

En la regiun dal lai da Genevra nua ch'in terz dals cunfinaris lavuran, munta l'augment medemamain a 2,8%. Il prim quartal da l'onn passà era quel anc tar passa 7%.

Damain pendularis ord la Frantscha

Cumpareglià cun il quartal precedent è il dumber da pendularis ord la Frantscha sa reducì per 0,8% sin 173’500 persunas. Ina tala reducziun hai dà l’ultima giada en l’onn da crisa 2009.

En il Tessin è il dumber da «frontalieri» creschì cun 3,6% pli ferm ch’en il rest da la Svizra.

