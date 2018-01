Plirs vitgs en il Partenz anc adina senza electricitad

Las regiuns da Schuders, Valzeina e St. Antönien èn anc adina senza current electric. Radund 200 chasadas sajan pertutgadas, uschia la societad d’electricitad Repower. .

Il stemprà «Burglind» ha surtut fatg derscher plantas sin las lingias d’electricitad. Pervi da las cundiziuns da l’aura na saja quai betg simpel da far las reparaturas necessarias, uschia la Repower. Fin questa saira duai l’electricitad dentant puspè esser avant maun.

Bleras chasadas senza current electric

En l’entira Svizra era fin a 4’000 chasadas pertutgadas temporarmain d’ina interrupziun dal current electric. Per las bleras chasadas radund 3’500 èsi puspè stà pussaivel da porscher l’electricitad gia la mesemna. Ma gia la gievgia la damaun ha in urizi en il Partenz procurà per ina ulteriura interrupziun dal current, ha communitgà la Repower. Ils donns han entaifer mes’ura pudì reparads.

Stemprà «Burglind» donns d’almain 30 milliuns francs

Il stemprà Burglind ha chaschunà en l’entira Svizra donns dad almain 30 milliuns francs. Quai stiman las diversas assicuranzas. Sulettamain en il chantun Berna muntian ils donns a tranter 6 e 10 milliuns francs, quai tenor l’assicuranza d’edifizis dal chantun. Sco l’assicuranza d’edifizis dal chantun Berna ha ditg a radio SRF quintia ella cun 5’000 cas da donn en il chantun. Ils donns èn vegnids chaschunads entras plantas crudadas u er objects ch'èn sgulads tras l’aria. Cunzunt la citad da Thun saja stada pertutgada, ha ditg l’assicuranza d’edifizis.

RR novitads 16:00