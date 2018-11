Il minister d’economia Johann Schneider-Ammann ha preschentà a Berna las propostas per la politica agrara per ils onns 2022 enfin 2025. Durant quels quatter onns vul il Cussegl federal sustegnair l’agricultura cun bunamain 14 milliardas francs.

Cunquai ch’i dettia adina damain purs en Svizra possian ils manaschis che restan, quintar cun subvenziuns pli autas en l’avegnir.

Il pur impressari

Dapi ch'el è schef da l’Uffizi federal d’agricultura è la finamira da Schneider-Ammann da far dal pur er in impressari. Precis quai è la basa da la proposta che Johann Schneider-Ammann ha tramess la mesemna en consultaziun.

La pura ed il pur dal futur duain s’orientar pli fitg al martgà:

Las puras ed ils purs duain daventar anc pli ferms impressaris.

Els duain producir quai ch'è dumandà tar las consumentas ed ils consuments. Dentant duai era la producziun vegnir pli persistenta.

Davent cun dazis da protecziun

In auter punct che Johann Schneider-Ammann persequitescha è da vegnir pli e pli davent dal sistem da proteger l'agricultura svizra cun pretender dazis sin products agrars importads. Quest midament da paradigma duai dentant capitar plan a plan e cun mesira, di il minister d'agricultura en sia preschentaziun a Berna.

Critica da l’uniun purila

Las finamiras dal Cusseglier federal na plaschan betg a l'Uniun dals purs svizzers. Cun las directivas novas prevesidas na vesia ella betg ina plivalur per l’agricultura. Per exempel dettia quai be dapli birocrazia. Quel argument refusescha Johann Schneider-Ammann: Finamira da la visiun saja numnadamain da reducir marcantamain l'administraziun.

L’Uniun dals purs svizzers ha annunzià ch'ella vegnia ad examinar il document anc pli precis e proponer suenter sias adattaziuns. La fasa da la consultaziun dura enfin la fin da mars 2019.

