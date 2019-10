5 da 9 ospitals regiunals en il chantun Son Gagl duain vegnir serrads. Per motivs da custs vul la regenza serrar ils ospitals dad Altstätten, Flawil, Rorschach, Walenstadt e Wattwil.

En quests lieus duai sulet anc dar in provediment per cas d'urgenza cun singuls letgs d'ospital. Previs è da serrar ils ospitals en etappas. L'emprima etappa duai cumenzar il 2022 cun serrar l'ospital a Rohrschach.

La regenza dal chantun Son Gagl propona da sa concentrar sin ils lieus Son Gagl, Wil, Grabs ed Uznach. Là duai per part dar dapli letgs per pudair cumpensar ils ospitals serrads. Il persunal dals ospitals serrads duai survegnir offertas per plazzas en ils ospitals che restan anc. Fin il 2028 vegni dentant quintà cun 60 fin 70 plazzas pli pauc. Quellas duain dentant vegnir bajegiadas giu entras la fluctuaziun.

La proposta va uss en consultaziun, la finala decida il parlament chantunal da Son Gagl.

RR novitads 11:00