Caritas Svizra pretenda dapli da la Confederaziun per cumbatter la povradad.

Il Cussegl federal terminescha il program naziunal per il cumbat cunter la povradad sin la fin dal 2018 e vul puspè dar la responsabladad ad ils chantuns. Per la Caritas Svizra saja quai in pass enavos. Perquai pretenda ella finamiras liantas sin plaun federal.

Ensemen cun ils chantuns, las vischnancas e l’economia duai il Cussegl federal reducir la povradad en Svizra per la mesadad. La Confederaziun duai perquai elavurar ina strategia svizra per il cumbat cunter la povradad, pretenda l'organisaziun d'agid.

