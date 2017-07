Polo Hofer è mort

Il musicist bernais è mort la sonda passada cun 72 onns.

Quai han communitgà ses confamigliars.

El sez aveva scrit sia annunzia da mort - che cumenza cun ils pleds: «I säge: Tschou zäma, es isch schön gsy!»

Avant stgars in onn era vegnì enconuschent - che Polo Hofer aveva cancer dal pulmun.

Polo Hofer è vegnì enconuschent cun sia band Rumpelstilz – ch’el aveva fundà l’onn 1971. Cun la band ha Hofer producì, tranter auter, ils 2 hits en dialect bernais «Kiosk» e «Teddybär». Suenter la fin da Rumpelstilz ha Polo Hofer l’emprim fundà Polo’s Schmetterding e l’onn 1984 Polo’s Schmetterband.

L’onn 2011 è el vegnì premià per sia ovra da vita cun il Swiss Music Award. E l’onn 2015 è el stà il Svizzer da l’onn.

Il cordoli è grond

Il minister da cultura Alain Berset ha onurà l’ovra da vita da Hofer e ditg che a nagin sco ad el saja gartegià d’unir il dialect e la musica da rock.

Era blers amis artists èn sa mussads grats envers Polo Hofer. Francine Jordi ha per exempel scrit sin Facebook: «Grazia per tut las bellas chanzuns ed ils bels muments.» Marc Sway da sia vart ha discurrì dad in dals pli gronds musicists da la Svizra e Luca Hänni ha scrit sin Twitter che las grusaidas cuntinueschian a flurir per Hofer. El è sa referì sin la chanzun «Alperose» dal 1985.

