Perquai che la populaziun svizra vegn adina pli veglia sa reducescha la bainstanza, uschia mussan quatter studis ch'il Secretariat da stadi per l'economia SECO ha laschà far.

Spezialmain ils proxims 20 onns sa mussan ils effects demografics en il svilup economic, scriva il SECO en ina communicaziun. Il svilup pudess vegnir mitigià entras stimular la participaziun a la lavur per gudogn. Il pli grond effect avessi sche las persunas sur 55 onns lavurassan pli ditg. Er adattadas fissan mesiras che meglierassan la cumpatibilitad da professiun e famiglia tar las dunnas.

Uschè auta creaziun da valur sco pussaivel

Ils effects da la populaziun adina pli veglia na pon dentant betg vegnir cumpensads sulet cun ina pli auta participaziun a la lavur. Ina rolla centrala gioga probabel il svilup da la productivitad, pia che Svizras e Svizzers prestan dapli aifer in'ura da lavur.

Ils resultats dals studis mussan er che las midadas demograficas han in effect positiv en spezial en las branschas da la sanadad publica, sco per exempel per las chasas da vegls ed attempads, per il socialesser sco er per la branscha farmaceutica.

