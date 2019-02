L'uffizi federal da sanadad publica ha lantschà ensemen cun Swisstransplant ina nova campagna che duai motivar la populaziun da far donaziuns d'organs. La campagna cuzza trais onns e vegn finanziada cun in budget da 1,17 milliuns francs per onn.

La campagna porta il titel «discurra da donaziuns d'organs, uschiglio sto tia parentella prender la decisiun per tai». Ella duai sensibilisar persunas da prender ina decisiun pertutgant donaziuns d'organs ed uschia er da sclerir per la parentella tge far en il cas ch'i dovra ina decisiun. Pertge malgrà che 80% da la populaziun saja per la donaziun d'organs expriman ils pli paucs quai propi envers lur famiglia.

La campagna cumpiglia tranter auter placats, in film d'infurmaziun, ina reclama da televisiun, reclama sin social media sco er cartas ed attestats da donaziuns d'organs. Pledentads vegnan cun la nova campagna cunzunt persunas pli passadas e giuventetgna. Per il mument datti sin in milliun abitants 18,6 donaturs d'organs. Finamira è da vegnir fin l'onn 2021 sin 22 donaturs per milliun abitants.

RR novitads 12:00