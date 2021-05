Il 2020 ha la populaziun svizra bavì en total 240 milliuns liters vin, ha communitgà l'Uffizi federal d'agricultura la gievgia. Quai correspundia ad in ferm regress. Il consum da vin alv è sa reducì per 6,5%, quel da vin cotschen per 5,6%. Sulettamain vin stgimant è vegnì bavì dapli.

Il motiv per quest regress è tenor l'Uffizi federal d'agricultura tranter auter la pandemia da corona - vul dir ils restaurants serrads. Profità da quai han ils detaglists.

Dapli vin svizzer

Creschì è dentant il consum da vins svizzers. concret ha la populaziun bavì 85'000 liters dapli vin alv svizzer e 260'000 liters vin cotschen. La part dal martgà dal vin svizzer è s'augmentada per 2,5% sin 39,%. Igl è gia il quart onn en roda ch'il consum da vin svizzer crescha.

Il consum da vin or dal exteriur è percunter sa reducì per 15,4 milliuns liters. Concret: 9,6 milliuns tar il vin cotschen e 5,8 milliuns tar il vin alv.