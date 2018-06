La posta ha annunzià in cas da subvenziuns cruschadas a la polizia federala Fedpol. Concret sa tracti dal traffic local en il chantun Tessin.

La Posta haja indizis che daners da subvenziun per il traffic public sajan vegnids duvrads per subvenziunar la sparta dal traffic betg subvenziunà. Quai conferma la pledadra da la Posta Lea Wertheimer ad SRF. Uschia ha la Posta pudì far offertas pli bunmartgadas, influenzar il martgà en il Tessin e dischavantagiar offerents privats. Quai ha il cussegl d'administraziun da la Posta annunzià a la polizia federala (Fedpol).

Nus avain indizis ch'il traffic local en il Tessin è vegnì subvenziunà en crusch. Perquai ha il cussegl d'administraziun deponì quest suspect tar la Fedpol.

Il rapport dals experts en il rom da las examinaziuns mussa ch'il traffic regiunal en il Tessin è vegnì subvenziunà tranter ils onns 2007 e 2015 cun radund 2,3 milliuns francs. Il traffic local che la AutoDaPosta SA realisescha sin incumbensa da las vischnancas. La Fedpol na vul betg prender posiziun en chaussa, perquai che la procedura saja anc pendenta.

Ulteriur cas sut la marella: Car Postal France

Ultra da quai conferma la Posta examinaziuns d'in cas pli grond. Il suspect è d'avair subvenziunà en crusch la filiala Car Postal France. Ils resultats da questas examinaziuns internas vegnian en mintga cas communitgads, annunzia la Posta.

