Posta Svizra: Damain svieuta e tuttina dapli gudogn

La Posta svizra fa l'emprim mez onn 2017 in gudogn da 394 milliuns francs. Sco quai ch'il concern communitgescha èn quai 81 milliuns francs dapli ch'ils emprims sis mais da l'onn passà.

La Posta ha realisà in solid emprim mez onn 2017. La svieuta è bain sa reducida per 1,3% sin 4,09 milliardas francs. Il gudogn ha la Posta dentant savì augmentar tuttina per 81 milliuns sin 394 milliuns. Quai en emprima lingia pervi da la PostFinance. Quella part da la posta ha realisà in meglier resultat sin il martgà da prestaziuns finanzialas.

Dapli raps er grazia a damain uffizis postals

Ils uffizis postals e la vendita han nudà in deficit da 88 milliuns francs, quai èn 11 milliuns pli pauc ch'avant in onn. La restructuraziun dals uffizis postals haja pudì gulivar las perditas da las fatschentas al spurtegl, uschia scriva la posta.

RR novitads 11:00