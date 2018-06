Cun sia demissiun voluntara dal cussegl d’administraziun da La Posta veglia Susanne Blank metter ina fin a las faussas speculaziuns e render pussaivel ina nov’entschatta a La Posta. Quai ha communitgà il sindicat transfair.

Areguard las speculaziuns enturn sia persuna, ha Blank ditg, ch’ella haja adina resguardà sias obligaziuns era en il cas d’engion tar las subvenziuns tar l’AutoDaPosta SA. Ella n'haja mai survegnì la notizia d'acta dals 21 d'avust 2013 – betg per mail e betg per posta. Da l'existenza da questa notizia haja ella udì l'emprima giada il favrer 2018 or da la gasetta «Blick».

Susanne Blank è stada dapi il 2008 en il Cussegl d’administraziun da La Posta sco represchentanta dal persunal, delegada da l'associaziun dal persunal transfair.

