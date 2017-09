PostFinance duai porscher contos per Svizzers a l'exteriur

Il Cussegl naziunal ha acceptà ina moziun che pretenda dal Cussegl federal d'obligar la PostFinance da porscher servetschs bancars era per Svizzers a l'exteriur. Quai cunter la veglia dal Cussegl federal.

Dapli che diesch pertschient da las Svizras e dals Svizzers vivan egl exteriur. E blers da quels sajan dependents d'avair in conto tar ina banca svizra, di Tim Guldimann (PS/ZH), sez Svizzer a l’exteriur. Quel saja impurtants per ils pajaments da rentas, la cassa da malsauns ni era per administrar in’immobiglia. «In conto tar ina banca è absolutamain necessari per pudair viver en noss mund.»

Consequenza da la crisa da finanzas

En connex cun la crisa da finanzas ed il squitsch sin il secret da banca hajan bleras bancas svizras dentant laschà crudar lur clients egl exteriur ni hajan auzà massivamain ils custs per manar in conto ni per far pajaments. Sur notg sajan ils Svizzers a l’exteriur daventads clients da risico, clients da secunda classa. Quai na saja betg acceptabel, ha Guldimann crititgà. La PostFinance, ina filiala da la Posta Svizra che appartegn per 100 pertschient a la Confederaziun stoppia perquai surprender responsabladad. «I va per ina discriminaziun da noss conburgais en l’exteriur. E quai n’è betg acceptabel.» Il Cussegl federal duai perquai obligar la PostFinance d'offrir las medemas prestaziuns sco per ils indigens era per ils Svizzers a l’exteriur. E quai tar custs cumparegliabels.

Cussegl federal cunter obligaziun

Gist quai fissi dentant ina discriminaziun da la PostFinance sezza, ha la cussegliera federala Doris Leuthard respundì. La PostFinance haja uschia in risico pli grond, era per sia reputaziun. Quai stoppia vegnir indemnisà. «En cumparegliaziun cun tschellas bancas che n’han betg quell’obligaziun è ella cleramain discriminada.» I saja la chaussa da la PostFinance da decider tge servetschs ch'ella vegli porscher e tge ch'ella vegli incassar per quels. Sco per tschellas bancas vali era per ella la libertad economica. Ultra da quai dettia gia offertas per ils Svizzers a exteriur, di Leuthard. Cunzunt en quellas regiuns nua che la gronda part dals Svizzers a l’exteriur vivian. Il Cussegl federal haja chapientscha per ils quitads dals Svizzers a l’exteriur. Mo sco gia tar autras intervenziuns ils ultims onns saja il Cussegl federal anc adina dal maini ch'i na dovri naginas midadas.

Signal da solidaritad

Ina resposta ch'il Cussegl naziunal n’ha betg laschà valair. Cun 178 cunter 4 vuschs ha el acceptà la moziun, e cun quai dà in ferm signal da solidaritad vers ils Svizzers a l’exteriur.

Anc betg cler è co il Cussegl dals chantuns vesa la chaussa. Lez tracta la moziun probabel ella sessiun d’enviern.