Davent dal 1. d'october ston clients da la Postfinance pajar taxas sch'els han passa in mez milliun francs sin il conto. Sco quai che la Postfinance communitgescha incasseschia ella lura dals clients ils custs dals tschains negativs. La taxa munta ad 1%.

Fin ussa han ils clients stuì pajar questas taxas da chasti pir davent in milliun francs sin il conto. L'emprim mez onn ha la Postfinance fatg damain gudogn. Cun 125 milliuns francs è il gudogn radund dus terzs pli bass ch'anc avant in onn. Quai pervi da marcant pli bass retgavs da la fatschenta cun differenzas da tschains sco er in effect spezial da l'onn passà.

RR novitads 14:00