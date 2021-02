A Turitg vivan enturn 2'000 persunas rumantschas, tantas sco en betg in lieu dal Grischun. La citad duai far enconuschent meglier las purschidas ch'i dat per Rumantschas e Rumantschs. Il parlament da la citad ha approvà in postulat en quest senn. Il film da bainvegni uffizial da la citad da Turitg beneventa bain persunas nov-domiciliads gia sco segund per rumantsch, ma bleras purschidas per Rumantschs chattian quels mo cun fadia, quai di Marco Denoth da la PS, ch'ha sez ragischs rumantschas. Il postulat pretenda che la citad porta ensemen las purschidas e renda attent Rumantschas e Rumantschs a quellas sin la pagina d'internet da la citad da Turitg.

La suprastanza da la citad na vuleva atgnamain betg prender encunter quest postulat. Promoziun da lingua saja chaussa da la Confderaziun e betg da la citad da Turitg. Il cussegl da la citad sto uss pia examinar, co ch'el pudess realisar quai.