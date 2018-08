La Partida populara svizra vul gudagnar la votaziun dals 25 da november malgrà ch'i saja in cumbat David cunter Goliat, sco quai ch'i è vegnì ditg a la radunanza da delegads ad Unterägeri.

La Svizra saja gist perquai attractiva perquai ch'ella saja autra e betg unifurmada sco blers auters pajais, ha ditg la cussegliera naziunala Magdalena Martullo-Blocher. Nagin pajais haja mess il dretg internaziunal sur l'agen dretg.

Nus na duvrain nagin dretg ester, naginas taglias pli autas, nagin martgà da lavur regulà cumplainamain.

Sco spetgà èn las delegadas ed ils delegads s'exprimids unanimamain per sustegnair l'iniziativa «Dretg svizzer enstagl derschaders esters». Er sin il podium n'hai dà nagin che fiss s'exprimì cunter l'iniziativa. «I va per il pli impurtant bain – la democrazia», èn ins stà da la medema opiniun.

Iniziativa d'autodeterminaziun Cun sia iniziativa vul la PPS ch'iniziativas dal pievel vegnan en futur realisadas er sch'ellas cuntrafan al dretg internaziunal. La Constituziun federala duai adina avair prioritad – cun resalvas tar paucas definiziuns obliantas.

Critica a las uniuns

Plirs referents e referentas han era mussà lur dischillusiun che lur iniziativa na chatta ordaifer lur partida pauc sustegn. Er las uniuns d'artisanadi e mastergn sa mettan cunter l'iniziativa. Mintgin stoppia ussa surpigliar responsabladad per sasez, ha ditg il cusseglier dals chantuns dal Sviz, Peter Föhn. Er il cusseglier naziunal da Turitg, Roger Köppel haja clamà en sala: « I va per la Svizra, per la democrazia per la pussanza.» In Na a l'iniziativa muntia via libra per l'Uniun Europeica.

PBD ha ditg cler Na a l'iniziativa

Ils commembers da la Partida burgais-democratica han refusà cleramain l'iniziativa da la PPS. l'iniziativa na pericliteschia betg be ils dretgs umans mabain donnegeschia ella er la plazza economica. La posiziun da la Svizra sco partenaria da contract fidaivla vegniss flaivlentada, ha communitgà la partida. Il Na a l'iniziativa è perquai era stà unanim.

L'iniziativa davart detectivs socials cusseglia la PBD da dir Gea. Il maldiever da prestaziuns socialas stoppia vegnir cumbattì. Ed ils interess da persunas cun dretg sin prestaziuns stoppia vegnir protegì.

Lescha davart detectivs socials La nova lescha pussibilitescha a las assicuranzas socialas, da laschar observar clients en cas ch'i dat indizis per in maldiever. Dasper registraziuns da tun e purtrets èsi era lubì da duvrar instruments tecnics, sco per exempel GPS per determinar la posiziun. Auter che per las registraziuns dovri qua dentant in permiss da la dretgira.

Davart l'iniziativa da l'autodeterminaziun e la Lescha davart detectivs socials, po il pievel svizzer decider ils 25 da november 2018.

RR novitads 12:00