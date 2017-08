PPS e PLD: «Refurma da rentas è ina pseudo-refurma»

Per la partida populara Svizra ed ils liberal-democrats è la refurma da las rentas 2020 ina pseudo-refurma. Cun questa na restian betg mo ils problems structurals da la prevenziun da la vegliadetgna - l’AVS vegnia schizunt extendida, quai che mainia ad ina fora finanziala anc pli gronda.

Avant las medias a Berna han la partida populara ed ils liberal-democrats cunzunt crititgà l'augment da la renta d’AVS per 70 francs e las pli autas rentas per conjugals. Per questas prestaziuns supplementaras na sajan ils daners simplamain betg pli denturn a partir dal 2030.

Alternativas concretas mancan

L’allianza s’engascha perquai per in na ils 24 da settember. Quai fetschia liber la via per ina vaira refurma che saja pli gista e sincera. Pass da refurma concrets numnan ils represchentants da l’allianza però betg.

