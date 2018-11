En il passà avevan autras propostas da la PPS - sco per exempel l'iniziativa cunter l'immigraziun da massa - anc chattà sustegn tar votantas e votants dad ulteriuras partidas burgaisas, sco da la Partida cristiandemocratica ubain da la Partida liberaldemocratica.

Questa giada n'è quai betg reussì: Votantas e votants da la PCD han refusà l'iniziativa per l'autodeterminaziun cun 88% e tar la PLD han 76% da las simpatisantas e dals simpatisants ditg NA.

Il suveran haja surtut refusà l’iniziativa per che la Svizra na saja betg isolada internaziunalmain, per ch’ella restia ina partenaria da commerzi fidaivla e per betg perder la pussaivladad da far recurs sin livel internaziunal, per exempel sin il sectur dals dretgs umans.

Novs placats vegnan attribuids a la PPS

Cuntrari a campagnas dal passà, per exempel cun nursas nairas, è la PPS sa decidida en quest cumbat da votaziuns per in sujet pli pauc provocativ. Quai n'ha dentant betg irrità votantas e votants: 95% han attribuì immediat ils placat a la PPS.

Social media betg uschè relevant

Per s'infurmar davart la votaziun han votantas e votants nizzegià differents chanals: En prima lingia han els guardà televisiun, han consultà portals online dals meds da massa, han legì gasetta, studegià il cudeschet da votaziuns ubain tadlà radio.

Per l'institut gfs.berna èsi remartgabel ch'i vegn duvrà en l'internet surtut las purschidas online da las medias e che be ina minoritad dovra social media per sa furmar in'opiniun.

L'analisa Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen L'analisa è vegnida fatga dals 23 enfin ils 25 da november surtut via ils portals online da la SRG SSR. L'institut gfs.berna ha dumandà 9281 votantas e votants da l'entira Svizra. La quota da sbagls munta a +/-2.5%.

RR actualitad 20.00