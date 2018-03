La Partida populara svizra ha decidì libertad da votar tar gieus per daners ed in Na per in daner cumplain.

La Partida populara svizra ha dà ora il venderdi a Cuira las parolas per las votaziuns dals 10 da zercladur. La partida na fa nagina recumandaziun, co vuschar tar la lescha davart ils gieus per daners. Quai ha la suprastanza da la PPS decidì cun 49 cunter 8 vuschs e duas abstenziuns. D'ina vart na plaschan a la PPS ils gieus online or da l'exteriur betg, per ella saja da l'autra vart dentant era impurtant d'avair in internet liber. Plinavant refusa la suprastanza da la PPS Svizra unanim l'iniziativa per in daner cumplain.

