La lescha davart las finamiras per proteger il clima saja in scumond d'ieli per stgaudar, benzin, diesel e gas, argumentescha la PPS. Stgaudar u ir cun auto saja lura be pli pussaivel cun electricitad. Quai vegnia ad auzar fitg il consum d'electricitad en Svizra. E quai en in temp cun il privel d'ina mancanza d'energia. La proposta dal parlament saja ina «lescha magliacurrent».

La PPS aveva gia annunzià il referendum en la sessiun d'atun.

Retratg l'iniziativa

La lescha proponida dal parlament è ina cuntraproposta indirecta a l'iniziativa da glatschers. Ils iniziants ed iniziantas avevan retratg quella, suenter ch'il parlament era sa cunvegnì sin la cuntraproposta.