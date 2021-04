PPS vs. PLD

La PPS duessia sortir dal Cussegl federal sch'ella veglia far ina schubra politica d'opposiziun. Quai ha la presidenta da la PLD Petra Gössi ditg suenter ch'il president da la PPS, Marco Chiesa, aveva smanatschà da betg pli reeleger ils cussegliers federals da la PLD sche quels na voteschian betg per schluccadas da corona sveltas. En in video ha Chiesa numnà ils cussegliers federals da la PLD «senza orientaziun». Quels sajan la culpa ch'i na dettia naginas schluccadas.

Quai demussia sia ignoranza, ha Gössi replitgà. Chiesa na sappia betg co il cussegl federal funcziunia malgrà che sia partida haja dus represchentants en quel. In Cussegl federal na saja betg ina centrala da partida, uschia Gössi.