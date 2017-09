PPS vul Ignazio Cassis

Oz, 18:24

Nadja Cadonau & Adrian Camartin

Las fracziuns en Chasa federala han cumenzà oz cun ils uschenumnads hearings per pigliar sut la marella ils trais candidats per il Cussegl federal. Per la PPS è il tessinais Ignazio Cassis il cler favurit.