Praschun per vita duranta – sentenzia per assassin da Rupperswil

La skizza or da la dretgira districtuala:

La dretgira districtuala da Lenzburg ha decidì, che l'assassin da Rupperswil saja culpabel en tut ils puncts da l'accusaziun. Perquai ha la dretgira sentenzià el per vita duranta a praschun ed ad in internament ordinari.

Tenor pliras medias na saja l'internament betg in chasti supplementar, ma ina mesira per proteger la populaziun. L’internament ordinari vegn examinà mintg’onn da nov – quai sco differenza da l'internament a vita duranta.

En pli ha il derschader Daniel Aeschbach ordinà ina terapia per tractar il disturbi psichic dal sentenzià. L'assassin ha da pajar ils custs da dretgira ed autras taxas da 540'000 francs sco er custs dad advocats. Ultra da quai muntan pretensiuns civilas invers el a radund 700'000 francs.

L'argumentaziun da la dretgira

Il derschader ha ditg en l'annunzia da la sentenzia, che l'assassin haja gì in «construct», latiers haja tutgà l'abus dad in uffant ed il murdraretsch quadrupel. Il sentenzià haja gì pazienza enfin ch'el haja pudì lantschar ses construct. Il derschader Aeschbach ha discurrì dad ina «autostrada da l'orrur», ch'il sentenzià haja prendì «da sang fraid, da maniera primitiva senza cumpassiun ni empatia».

Il crim

L'um aveva concedì dad avair abusà in mat (13) e suenter avair mazzà el, la mamma, il frar e l'amia da quel curt avant Nadal 2015. L'assassin aveva assaglì la famiglia en la vischnanca da Rupperswil – il medem lieu, en el qual ch'el viveva sez. Fin al mazzament quadrupel n'era l'um betg dà en egl a la polizia u a la dretgira. L'um era stà ina giada trenader da ballape da giuvenils. El ha declerà sez dad esser pedofil.

Tenor las investigaziuns da la polizia haja l'assassin gia planisà concretamain almain dus crims tenor il medem muster. Il sentenzià ha snegà questas renfatschas en il process.

Las pretensiuns da la procura publica e dretgira

La procura publica aveva pretendì da sentenziar l'accusà a praschun per vita duranta ed ad internament. La defensura aveva pledà per 18 onns praschun. Experts avevan attestà a l'assassin dad avair in disturbi narcistic. Quel disturbi da persunalitad possia dentant vegnir surmuntà cun ina terapia da plirs onns, rapportescha l'agentura da novitads svizra SDA.

Sentenzia dira

La sentenzia da la dretgira cirquitala Lenzburg saja dira. Quai ha ditg l'advocata dal delinquent. En spezial saja l'internament ordinà per ses client strusch suandabel, uschia la defensura d'uffizi. Cuntenta cun la sentenzia è la procuratura publica. L'accusà haja survegnì il dretg chasti, uschia ha ditg la procuratura avant las medias. - Omadus partidas han inditgà da vulair spetgar la sentenzia a scrit per decider co vinavant.

RR novitads 11:00+