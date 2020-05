Il ticker è a fin

15:36 Adia Quai èsi stà da la conferenza da medias dal Cussegl federal dad oz. El ha precisà co i va vinavant cun l'applicaziun da «contact-tracing» sco era las reglas per la gastronomia ed ils sustegn finanzial per la tgira d'uffants.

15:32 Cussegls per gruppas da risico e visitas en chasas da tgira Tenor Daniel Koch da l'Uffizi federal da sanadad vegnan questas recumondaziuns surluvradas sur la fin d'emna e publitgadas l'emna proxima. Però da principi vala: Persunas cun 65 onns e dapli sco era quellas cun malsognas existentas dastgan puspè ir en l'aria frestga, uschia Alain Berset. Quai cun la precauziun necessaria. Il svilup da l'epidemia saja absolutamain cuntentaivel uschia che schluccadas sajan era adattadas per las gruppas da risico. I na saja betg il medem sch'ins saja pli giuven ma haja ina malsogna existenta u sch'ins saja pli vegl senza mals u malsognas. Qua stoppian ins restar pragmatics, uschia il cusseglier federal.

15:29 Tge far sche l'applicaziun trametta insatgi en quarantina? Tge che capita lura p. ex. cun la paja sch'insatgi survegn il cussegl da la applicaziun dad ir en quarantina, quai saja gist ina da quellas dumondas che stoppian vegnir scleridas en la fasa da test, uschia Alain Berset.

15:19 Cura vegn la «situaziun extraordinaria» schliada? Igl haja duvrà il dretg d'urgenza per pudair reagir al cumenzament, uschia Alain Berset. Areguard la situaziun epidemiologica na fiss la situaziun extraordinaria betg pli necessaria. I duria però anc in mument fin che tut quai ch'è vegnì decidì en dretg d'urgenza saja transformà en dretg ordinari. Ma il Cussegl federal vegnia a discutar quai proximamain puspè.

15:15 App da «contact-tracing» vegn A partir da l'emna proxima duai l'applicaziun vegnir testada. En in emprim pass en furma pli pitschna e lura per tuts. I dovra però anc ina basa legala per l'applicaziun. Ina proposta per quai vul il Cussegl federal elavurar fin ils 20 da matg. Per la fasa da test duai dar ils 13 da matg ina ordinaziun limitada. La finala ha però il parlament anc da decider en chaussa. Quai ubain la fin matg en las cumissiuns ubain durant la sessiun da stad, il zercladur. 02:43 video La app da «Contact-Tracing» Or da RTR Social dals 05.05.2020. laschar ir

15:08 Inditgar datas da contact en l'ustaria Il Cussegl federal cusseglia d’inditgar las datas da contact tar la visita en l’ustaria. Uschia saja pussaivel da reconstruir tgi che ha gì contact cun tgi nua che quai fa basegns. Pia per il cas ch'i avess da dar ina infecziun. Quai prevesa er il concept da protecziun da la branscha da gastronomia. I n'è però betg obligatoric d'inditgar las datas da contact.

15:03 Precisiuns per las reglas en bars ed ustarias Tranter auter: Da principi vala la regla che maximalmain 4 persunas dastgan seser vid ina maisa. Famiglias (geniturs ed uffants) dastgan però er esser pli blers.

Vid ina maisa dastgan be 4 persunas seser che vegnan il medem mument en l’ustaria.

Per il persunal da service vegn cusseglià da purtar mascras. I n’è però betg obligatoric.

Star èn pè n’è betg lubì. Tut ils giasts ston seser vid ina maisa.

15:02 «Nus pudain ans legrar ma sutain restar attents» I saja in mument legraivel, da pudair cumenzar cun ina nova fasa ils 11 da matg, uschia Alain Berset. Era sappian ins uss bler dapli davart il virus che p. ex. anc il favrer. Quai ensemen cun il success da las mesiras d'enfin uss pussibiliteschia da far ils proxims pass sco previs. Tuttina ha il cusseglier federal era fatg attent ch'i valia vinavant da resguardar las mesiras d'igiena e da protecziun. El quintia vinavant cun la disciplina da la glieud.

14:57 Decisiuns ch'il Cussegl federal ha tractà en sia sesida dad oz Tenor la decisiun dal parlament federal vegn la Confederaziun a sustegnair purschidas per la tgira d'uffants cun totalmain 65 milliuns francs. Ils detagls vegn il Cussegl federal a preschentar ils 20 da matg.

Fin ils 20 da matg duessi er dar la basa legala per la applicaziun da «contact-tracing». Fin là è previs da testar l'applicaziun.

L'ordinaziun davart las reglas per la gastronomia è vegnida adattada. En il senn ch'ils giasts pon inditgar las datas da contact sin basa voluntara.

Era duai a partir dals 11 da matg dar schluccadas als cunfins. Gia tractadas vegnan uss p. ex. dumondas per entrar en Svizra, inoltradas avant la crisa da corona.

