La cultura da fabritgar en armonia cun la natira è ina da las raschuns per quella che la Svizra ha decidì da nominar la val grischuna, argumentescha l’Uffizi federal d’ambient.

La Bregaglia è nominada per il Landscape Award

L’encletga da la Bregaglia da viver ensemen cun la natira saja exemplarica. La midada dal clima chaschuna midaments da la cuntrada, e da reagir a lunga vista sin quels è tenor Claudia Moll da l'Uffizi federal da l’ambient impurtant .

La via che la Bregaglia ha tschernì dad ir enturn cun la cuntrada culturala e l’ierta architectonica duai esser in exempel per autras regiuns.

La strategia da la vallada grischuna resguarda a lunga vista da sa proteger dals privels da la natira a moda armonica cun la cuntrada.

In exempel è co che la Bregaglia va enturn cun la bova da Bondo, di Claudia Moll. La Bregaglia n’emprova betg da revocar la crudada da crappa tras la bova, mabain emprova da dar plazza ad eveniments da la natira e s’adatta a quels. Quai mussa la fermezza da la vallada.