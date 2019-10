Quest onn survegna er dus svizzers il Premi Nobel per fisica: Per ina mesadad vegnan undrads ils fisichers Michel Mayor e Didier Queloz da l'universitad Genevra cun il Premi Nobel. L'autra mesadad dal premi va al Canadais James Peebles, ha l'academia roiala svedaisa annunzià a Stockholm.

Michel Mayor e Didier Queloz hajan survegnì il premi per lur contribuziuns a la chapientscha da l'univers ed il plaz da la terra en il cosmos. Las lavurs da Peebles sajan la basa per la chapientscha da l'istorgia dal univers dapi il sfratg primar enfin oz, hai num en la communicaziun. Ils dus scienziads avevan scuvrì il 1995 il prim exoplanet che circulescha enturn ina staila sumeglianta ad in sulegl.

Igl è l'emprima giada dapi 30 onns che il Premi Nobel da fisica va en Svizra. Dapi il 1901 han 209 scienziads survegnì quest il Premi Nobel da fisica, tut en tut 8 svizzers u burgais dubels.

Il Premi Nobel, il pli grond premi per fisichers, è dotà cun bun 908'000 francs. La surdada uffiziala è ils 10 da december, il di da la mort da Alfred Nobel ch'ha inventà il dinamit. Lura survegnan ils premiads sper la summa dal premi er la renumada medaglia ed il document dal Premi Nobel.

