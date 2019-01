Il center dal Oberaargau bernais ha, suenter blers onns d'ina crisa economica, registrà in nov creschament architectonic. Quel saja segnà da la luschezza sin l'ierta industriala, d'ina buna planisaziun e da la prontezza al dialog, uschia scriva la Lia svizra per la protecziun da la patria.

Premi Wakker 2019 per Langenthal

Localitads en in anteriur bajetg industrial.

Il collaps da la fabrica da porcellana Langenthal haja gì in effect da schoc sin la citad. Perquai ch'era autras firmas d'industria èn vegnidas pli flaivlas èn passa 1'000 plazzas da lavur idas a perdas la midada dal tschientaner. La citad da Langenthal n'haja betg il davos surmuntà la crisa grazia ad in return sin las qualitads avant lieu e cun curaschi per l'innovaziun, uschia communitgescha la Protecziun da la patria.

Langenthal è la sisavla vischnanca bernaisa che survegn il premi Wakker. Il davos premi Wakker aveva survegnì la Nova Fundaziun Origen.

