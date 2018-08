Il correspundent Adrian Camartin ha visità la premiera dal film a Locarno ed ha rapportà live al Radio Rumantsch.

RTR: In plevon da l’India, afferas, la chatscha e tut era anc per rumantsch – quai tuna fitg da clichés.

Adrian Camartin: E lura anc tut ils umens da là che portan barba ni in barbis. Gea, i vegn schon giugà cun quels clichés davart ils Rumantschs. Mo quai tutga era tar ina cumedia.

Dentant, il coc da l’istorgia è schon pli universals. I va per l‘amur, ed ils embrugls ch‘i po dar pervia dad ella. E qua na vegn en quest film betg tschantschà enturn la buglia. Il film mussa, ch‘ins sto sez prender enta maun la chaussa, sch‘ins vul ch’insatge sa mida en la relaziun. I na sto betg esser che la relaziun sa durmenta suenter intgins onns – sco Gieri la saira enta letg. Mintgatant dovri mo in pau curaschi, in zic rafinessa, ni – sco en il film – in zic inspiraziun da l‘India.

RTR: Co èsi insumma cun il linguatg, cun il Rumantsch? Funcziunescha quai? Betg tut ils acturs èn da lingua rumantscha.

Adrian Camartin: Jau aveva era mes dubis, sche quai giaja bain. Dentant, stoss jau dir, che quai funcziunescha tiptop. La Mona ha bain in accent, quai emblid‘ins dentant spert. Che tut quai funcziunescha uschè bain, ha segir era da far cun il linguatg.

Quai è cunzunt d‘engraziar al scrivent sursilvan Leo Tuor che ha translatà ils dialogs. Quels tunan fitg natiral, betg sco ord in vocabulari. Mabain sco quai che la glieud tschantscha tar nus – sin via u era en las famiglias. Halt era mintgatant cun in pled tudestg. Mo in exempel: Cura che la Mona è ida davent dian ils uffants a Gieri ch‘el stoppia ussa «schon dar gas» per survegnir enavos la Mona.

Maletg 1 / 9 Legenda: Il vitg da Sagogn è la culissa per il film "Amur senza fin". SRF/Pascal Mora Maletg 2 / 9 Legenda: Christoph Schaub ha gia manà reschia tar ils films "Sternenberg" (2004) e "Giulias Verschwinden" (2009). El ha era gì filmà pliras documentaziuns per RTR - Radiotelevisiun Svizra Rumantscha. SRF/Pascal Mora Maletg 3 / 9 Legenda: Vul dapli fieu en la relaziun - Mona Candrian (Rebecca Indermaur) SRF/Pascal Mora Maletg 4 / 9 Legenda: Ha mo la chatscha da capricorns e la vischina en il chau - Gieri Candrian (Bruno Cathomas), l'um da Mona. SRF/Pascal Mora Maletg 5 / 9 Legenda: Ha dapi sis mais in'affera cun Gieri - la vischina Giulia (Tonia Maria Zindel). SRF/Pascal Mora Maletg 6 / 9 Legenda: Procura per detgs embrugls en la plaiv - il nov plevon Nanda Sherma (Murali Perumal) da l'India. SRF/Pascal Mora Maletg 7 / 9 Legenda: E quai il nov um en la vita da Mona? - L'architect Michael (Martin Rapold) da Turitg. SRF/Pascal Mora Maletg 8 / 9 Legenda: Possessura d'ina libraria e meglra amitga da Mona - Carla (Marietta Jemmi). SRF/Pascal Mora Maletg 9 / 9 Legenda: Ina famiglia cuntenta? Ils Candrians survegnan visita da la vischina Carla (Marietta Jemmi). SRF/Pascal Mora

RTR: La gronda part dals aspectaturs che vesan ussa la premiera dal film «Amur senza fin» na chapeschan betg rumantsch. Chapeschan quels insumma las pointas per rumantsch?

Adrian Camartin: Bain bain. Il film vegn mussà qua a Locarno cun suttitels tudestgs ed englais. Jau sun restà en sala da projecziun l’emprima mes’ura dal film e las aspectaturas ed ils aspectaturs han ris en il dretg mument. Perquai sun jau era persvas ch’il film «Amur senza fin» funcziunescha era per quels che na chapeschan betg rumantsch u n’èn betg Grischuns. Il film ha in messadi universal che mintgin po chapir.

Legenda: Ils acturs principals dal film ensemen cun il reschissur Christoph Schaub (dretg) sin il tarpun cotschen dal Locarno Festival. Locarno Festival / Marin Mikelin

Amur senza fin – istorgia Mona e Gieri Candrian èn gist 20 onns maridads, mo Mona n’è betg propi cuntenta. Tranter els dus na marscha quai betg pli la massa enta letg. Il medem mument survegn la Plaiv in nov plevon, in da l‘India. E lez cusseglia a Mona d’empruvar da dar nov fieu a la relaziun. Quai cun il Kama Sutra, pia cun dapli experiments enta letg.

Mo quai n’è betg uschè simpel: Gieri s’interessescha numnadamain mo per duas chaussas: per la chatscha da capricorns – e per la vischina Giulia, la meglra amitga da Mona. Ina saira trapla Mona quels dus in flagranti – e tira las consequenzas e banduna Gieri. Ma lura vai pir da dretg liber cun las turbulenzas.

SRF 1 mussa il film «Amur senza fin» ils 23.9.2018 a las 20.05.

