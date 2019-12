Il Tatort è la pli veglia seria da crimi a la televisiun tudestga. L’onn proxim vegn el 50. Tatort pon ins dentant era tadlar al radio. Dapi l’onn 2008 emetta l’ARD ina giada il mais in Tatort en furma da gieu auditiv. Per l’emprima giada contribuescha la Svizra in tal Tatort.

Il Tatort al radio funcziuna sumegliant sco quel a la televisiun. In team d’investigaders locals sto sclerir in cas. SRF ha dentant realisà in’episoda speziala. Ella gioga en il passà, en l’onn 1981, el è l’emprima part d’ina trilogia e scrit el n’ha betg mo in mabain trais auturs. Tranter auter l’autur grischun Gion Mathias Cavelty.

Collavuraziun stretga

Per realisar il gieu auditiv «Der dunkle Kongress» han ils auturs Lukas Holliger, Gion Mathias Cavelty e Matthias Berger collavurà da l’entschatta cun la dramaturga Kathrin Zipse e la reschissura Susanne Janson.

Precrime

Il Tatort al radio svizzer è ina trilogia. L’emprim gioga en il passà, il segund en il present e l’ultim en il futur. Il fil cotschen è l’emprova da predir cura ch’in malfatg capita per pudair evitar quel.

«Der dunkle Kongress»

Meiringen en la Part Sura Bernaisa il 1981. Il cumissari Anliker è sin via tar sia sora che less preschentar la saira ses fonograf, in apparat per registrar tuns. Dentant, la sora è sparida ed ina chantadura vegn chattada morta en il guaud. Il medem mument è in congress en il hotel, in congress da medis che sa fatschentan cun il tscharvè. La finamira è da localisar il nausch en il tscharvè ed uschia evitar malfatgs.

Tar l'emissiun:

