Cun 163 minutas è «No Time to Die» il pli lung film da James Bond. Anc 15 minutas pli lungs ch'il davos film «Spectre». Igl è il 25avel film da James Bond ed il 5avel cun Daniel Craig en la rolla da 007 – per el va cun «No Time to Die» l'èra sco James Bond a la fin.

James Bond en cumbat cunter armas biologicas

«Herakles» ha l'arma num che tegna James Bond en sia nova missiun en chommas. El sez, ensasez sa mess en pensiun, vegn puspè activs per frenar la destrucziun da l'entira carstgaunadad. In med contagius che po attatgar la DNA ed uschia mazzar l'uman. Ina sort virus. I ha parallelas cun la pandemia, Gea, ma il film da James Bond è gia vegnì filmà avant lezza. El frunta sin ses nov inimitg Safin, ma era Blofeld gioga puspè ina rolla en il film.

audio James Bond: L'istorgia 03:42 min, RTR Audio dals 30.09.2021. laschar ir. Durada: 03:42 minutas. audio James Bond: La critica 04:12 min, RTR Audio dals 30.09.2021. laschar ir. Durada: 04:12 minutas.

Pli emoziunal che usità

La medema amur, damain clischés e bleras emoziuns. En il davos film da Daniel Craig sa mussa el sco James Bond il pli emoziunal enfin qua. Betg il davos era perquai che la dunna da sia vart è la medema sco en il davos film «Spectre». Insumma è la rolla da la dunna en James Bond sa midada fitg. I vegn giugà damain cun clisché. Quai mussa era il nov caracter en furma d'ina agenta da 007, l'agenta Nomi, giugada da Lashana Lynch e sincronisada da Flavia Vinzens.

07:16 video La sincronisatura Flavia Vinzens Or da RTR Social dals 12.12.2020. laschar ir

Premiera a Cuira las 00:07

Era a Cuira è la premiera dal nov film da James Bond vegnida celebrada. E perquai ha il kino Apollo mussà el oz l'emprima giada curt suenter mesanotg a las 00:07.