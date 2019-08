La gasetta gratuita «20 minutas» ha survegnì ina reprimanda dal cussegl da pressa. La raschun è in inserat per l'iniziativa per l'autodeterminaziun sin l'emprima pagina, cumparì il november passà.

In maletg d'in minaret aveva la gasetta stampà en la medema colur sco il logo da «20 minutas». Uschia na saja strusch stà da differenziar ch'i sa tracti d'in inserat. La gasetta haja separà memia pauc la part redacziunala e la reclama.

RR novitads 14:00