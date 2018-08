Ils chantuns hajan bain in tschert spazi d’agir quai che pertutga il calcular las prestaziuns supplementaras, per part vegnia quel però surpassà.

In exempel mussia: En in dals chantuns ils pli generus datti fin 12’000 francs dapli che quai ch’i dat en in dals pli spargnus. L’uffizi federal per assicuranza socialas vul ussa s’occupar da quest fatg.

