Persunas pli veglias n’èn betg pli savens dischoccupadas che persunas giuvnas. Dentant, perdan ellas lur plazza, han ellas pli grev da puspè chattar ina. Quai mussan era las cifras ch'il SECO, il Secretariat da stadi per l'economia, ha preschentà l’emna passada.

Sustegn per persunas en crisas

Il Cussegl federal e parlament vulan perquai gidar. Ina persuna che perda sia lavur e croda suenter ses 60avel onn da naschientscha era anc ord la cassa da dischoccupaziun, duai pudair profitar da prestaziuns transitoricas. Quai vul dir ch’ella duai survegnir in sustegn finanzial enfin ch'ella cuntanscha la vegliadetgna da pensiun. Pertutgadas sajan tranter 5’000 e 6’000 persunas ed ils custs annuals sajan da quantifitgar sin 270 milliuns francs.

Mo i giaja qua per dapli che cifras bluttas, di la cussegliera naziunala cristiandemocrata Ruth Humbel. «Quai èn carstgauns che han durant dus onns scrit nundumbraivlas annunzias per plazzas da lavur». Gist per persunas che perdian curt avant la pensiun lur plazza da lavur, muntia quai savens in privel da crudar en la paupradad.

Lavur e betg renta

Ch'i dettia qua in problem il qual ins stoppia ussa prender per mauns conceda era Albert Rösti, il president da la Partida populara svizra. «Mo da trametter questas persunas en la renta enstagl da dar ad els ina lavur, quai n’è betg la dretga soluziun.»

Quella glieud veglia lavurar e betg retschaiver almosnas. Ins stoppia perquai tschappar il problem a la ragisch, e lez saja la libra circulaziun da persunas cun l'UE. La Svizra stoppia puspè sezza prender enta maun las mastrinas. Quella pussaivladad dettia lur iniziativa da limitaziun davart la quala il suveran possia decider ils 17 da matg, agiunta ses collega da partida, Thomas Aeschi: «Sche vus laschais als patruns l’access a 500 milliuns cussadents da l’UE lura prendan quels natiralmain la persuna la pli favuraivla. Sche vus restrenschais quest access, lura vegnis vus a sfurzar ils patruns svizzers d’investir en las Svizras ed en il Svizzers.»

Maletg 1 / 4 Legenda: Davos las cifras èn adina carstgauns - di la cussegliera naziunala Ruth Humbel (pcd, AG). Keystone Maletg 2 / 4 Legenda: Lavur e betg ina renta - pretenda Albert Rösti (pps, BE). Keystone Maletg 3 / 4 Legenda: Sfurzar ils patruns d'emploiar Svizras e Svizzers - di il cusseglier naziunal Thomas Aeschi (pps, ZG). Keystone Maletg 4 / 4 Legenda: L'iniziativa è in'attatga sin las mesiras accumpagnantas - di Katharina Prelicz-Huber (verds, ZH). Keystone

Attatga cunter mesiras accumpagnantas

Quai saja mo la mesa vardad, di la cussegliera naziunala Katharina Prelicz-Huber dals Verds. Cun ils contingents che la PPS veglia puspè introducir, vegnian vinavant lavurers da l’exteriur en Svizra. Il problem vesa ella plitost tar la mancanza da scolaziun e furmaziun per ils emploiads indigens pli vegls. Là stoppia vegnir fatg dapli da vart dals patruns.

Ultra da quai hajan las mesiras accumpagnantas che sajan vegnidas introducidas cun la libra circulaziun gidà da proteger las plazzas da lavur indigenas. «Gist cun vossa iniziativa fiss tut quai davent. Naginas mesiras accumpagnantas, persuenter dumping da pajas per ils lavurers da l’exteriur e la fin finala era per ils lavurers indigens.» La proposta da la PPS na funcziunia betg.

Clera maioritad per sustegn

Ch'i dovria uss mesiras per sustegnair persunas dischoccupadas pli veglias e ch'ins stoppia perquai era debattar las prestaziuns transitoricas che sajan ussa sin maisa, da quella opiniun eran auter che la PPS tut tschellas partidas en il Cussegl naziunal. Cun 140 cunter 56 vuschs han els decidì d’entrar en materia.

RTR actualitad 12:00