Il mars èn ils pretschs da producents e d'import creschids levamain en Svizra. Cumpareglià cun il favrer èn quests pretschs creschids per 0,3% ed ha cuntanschì in nivel da 102,2 puncts. Cumpareglià cun il medem temp da l'onn avant èn ils pretschs da producents e d'import però sa reducids per 0,2%. Quai mussan las cifras actualas da l'Uffizi federal da statistica. Responsabel per ils pretschs pli auts èn surtut ils products d'ieli. Vegnids pli bunmartgads percunter èn las «ulteriuras» mangiativas.

Ils pretschs da producents èn in indicatur per ils pretschs da consuments, cunquai ch'ils augments da custs da producziun vegnan normalmain mess a dies als consuments.

RR novitads 09:00