Il 2018 è il nivel da pretschs en Svizra creschì per 0,9%. Uschè fitg n'èn ils pretschs betg creschids dapi diesch onns. Per l'onn current quintan experts cun ina chareschia pli bassa.

Pretschs da consuments creschan per 0,9%

L'ultima giada ch'ils pretschs èn creschids talmain è stà il 2008, lura per 2,4%.

Sco l'Uffizi federal da statistica communitgescha sajan cunzunt ils tschains d'abitaziuns pli auts ed ils pretschs pli auts per ieli responsabels per la chareschia da 0,9%. Products importads èn stads l'onn passà 2,4% pli chars, products indigens per 0,4% pli chars.

Euro char

Il 2018 ha la chareschia annuala muntà a 0,5%. Ils dus onns avant era il nivel dals pretschs schizunt ì enavos, tranter auter er pervi dal franc ferm. Cunzunt suenter che la limita minimala dal euro è vegnida abolida ha la chareschia muntà a minus 1,1%.

RR novitads 14:00