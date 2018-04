Il mars ston ils Svizzers pajar in zichel dapli ch'il favrer: Ils pretschs èn s'augmentads per 0,4%.

Il mars han ils consuments svizzers stuì pajar per ils medems products 0,4% dapli ch'il favrer.

Pli chars èn ils pretschs cunzunt vegnids en il sectur dal turissem, sco che l'Uffizi federal per statistica scriva. Per viadis pauschals en l'exteriur han ils Svizzers stuì pajar 5,2% dapli e sgols èn perfin stads 8,5% pli chars ch'il mais avant. Ma er tgi ch'ha passentà la notg en in hotel ha pajà bunamain 2,7% dapli.

Sectur da victualias senza grondas midadas

Tar nutriment, bavrondas senza alcohol e tar il tschains hai perencunter strusch dà midadas. E products d'ieli, bavrondas alcoholicas e products per la sanadad èn perfin vegnids pli bunmartgads.

