Pretschs gists e products regiunals

La nova retschertga da GastroSuisse mussa ch'ils commembers sentan anc adina il ferm franc svizzer. Ils resultads ch’en vegni presentads oz a Berna mussan dentant era nua ch'i dat potenzial per megliurar la situaziun.



Per circa diesch pertschient saja la svieuta ella gastronomia ida enavos ils davos onns, di Casimir Platzer, il president da GastroSuisse. La tema che quella digren giaja vinavant è perquai il quità principal da ses circa 20’000 commembers.

Ina raschun per quella digren vesa Platzer en il turissem gastronomic sur cunfin. Mintg’onn dattan ils Svizzers ora en l’exteriur var 4 milliardas francs. Quai pervia dals pretschs pli bass – la tendenza crescha.

Cun iniziativa cunter pretschs auts

Cunter il ferm franc svizzer sappian els far nagut, conceda Platzer. Quai ch'ins stoppia dentant far, saja da rinforzar la plazza economica svizra. Quai per exempel cun lur iniziativa per pretschs fairs. E qua sajan els sin buna via. Enfin il pli tard la fin d'atun veglian els rimnar las 100'000 suttascripziuns, di Platzer.

Fin là datti dentant anc avunda da far. La retschertga mussa numnadamain ch'i dat er en auters secturs potenzial. Uschia per exempel tar la persistenza e qua concret tar las mesiras per reducir il sfarlattim da nutriment.

Products regiunals sco schanza

Spezialmain a cor stat ad el la regiunalitad, da duvrar dapli products locals e spezialitads regiunalas en las cuschinas. Cun quai sappian ins sa differenziar e carmalar ils osps enavos en l’ustaria è el persvadì. Ensemen cun l'Uniun purila svizra sajan els perquai gist vi da elavurar in project, dal qual ton ils purs sco era ils ustiers duajan pudair profitar.

L'incumbensa da GastroSuisse è tenor Casimir Platzer perquai da mussar a lur commembers la via, da sustegnair els tar la realisaziun da novs concepts e d'intervegnir sin nivel politic per megliurar las cundiziuns da basa per la gastronomia.

RR actualitad 17:00