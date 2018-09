En media restan ils pretschs per l'electricitad il 2019 tuttina sco quest onn. Quai mussan ils quints da la Cumissiun federala per l'electricitad Elcom, fatgs sin basa da las tariffas da radund 650 gestiunaris da la rait.

In'ura kilowatt custa il proxim onn en media 20,5 raps. Ina chasada normala dovra per onn var 4'500 uras kilowatt. Quai fa en media in pretsch total da var 920.-- francs l'onn per la forza electrica. Tut tenor furnitur varieschan quels custs ferm. Il pretsch per la forza electrica sa resulta dal pretsch d'energia, il pretsch per l'infrastructura e differentas impostas. Sumegliant vesa la situaziun ora per affars pitschens e mesauns.

Gia l'avust ha l'agentura da novitads AWP fatg ina retschertga. Tenor quella pon ils clients en il chantun Grischun far quint cun pretschs pli bass dal provediment da basa.

