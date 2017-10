Pretschs per proprietads d'abitar creschan levet

En Svizra èn ils pretschs per proprietads d'abitar creschids levet il terz quartal. Quai resulta da las novas cifras da l'interpresa Fahrländer.



Ils pretschs per proprietads d'abitar èn creschids il terz quartal per 1,8%. Pli char èn surtut las chasas d'ina famiglia vegnidas e quai cun per 2,8%. Ils pretschs per abitaziuns da proprietad percunter èn restads stabils, l'augment munta a 0,5%.

Fahrländer ha dentant constatà ina crudada dals pretschs en il segment elevà. Considerablamain èn percunter ils pretschs en il segment da mez creschids. Ils pretschs da chasas d'ina famiglias èn en tuttas regiuns da la Svizra creschids.

Cumparegliaziun 2016 / 2017

Cumpareglià cun il quartal avant in onn èn ils pretschs sa reducids per 1,1%. En questa cumparegliaziun èn abitaziuns da proprietads oz 4,5% pli bun martgads che avant in onn, chasas d'ina famiglia èn vegnids per 1,4% pli charas

RR novitads 16:00