2,3 giadas uschè bler custa la charn en Svizra, cumpareglià cun la media da l'Uniun europeica. Suenter suondan l'Islanda e la Norvegia cun 1,65 ed 1,55 giadas pli auts pretschs per charn. Quai mussan novas cifras da l'Uffizi europeic da statistica.

Ils Svizzers pajan il pli bler per la charn

Pretschs per victualias

Er tar autras victualias ston ils Svizzers pajar dapli che auters abitants da l'Europa, dentant n'è la differenza nagliur uschè extrema sco tar la charn. Victualias en general custan en Svizra 1,64 giadas dapli ch'en la media da l'Uniun europeica, quai correspunda er a la capacitad da cumpra pli auta en Svizra.

Latg ed alcohol relativamain bunmartgà

Sulet latg, chaschiel ed ovs èn cun in pretsch pli aut dad 1,35 giadas relativamain bunmartgads. Uschenumnads products da giudiment èn anc pli bunmartgads. Alcohol custa per exempel «be» 1,17 giadas dapli che en la media europeica. Tubac custa 1,21 giadas dapli.

Svizzers na mangian betg uschè blera charn

Quai che pertutga il consum da charn èn Svizzers e Svizras dentant sut la media europeica da 65 kilos per persuna ed onn. Ils Svizzers e las Svizras vegnan sin be radund 52 kilos ad onn. Cumpareglià cun auters pajais è quai pauc. En l'Austria, nua che la charn è er circa uschè chara sco en Norvegia, vegn mangià 100 kilos charn ad onn per persuna.

