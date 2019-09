Enstagl da numnar il pretsch sin il placat, duai per exempel vegnir svià sin funtaunas digitalas, quai per exempel cun in code da QR u cun ina URL. La maioritad da la cumissiun da dretg dal Cussegl naziunal è d'accord cun la moziun. Il giavisch da la protecziun da consuments da far transparent ils pretschs, possia vegnir cuntanschì meglier cun indicaziuns ch'ins possia chargiar giu online, empè d'indicaziuns scrittas pitschen sutvi.

Enturn 20 broschuras che decleran co applitgar la regulaziun per pretschs datti tenor la cumissiun da dretg. La lescha saja gia uschè cumplexa ch'ella saja strusch pli chapibla, ha declerà la cumissiun.

Avunda libertads per far reclama

Ina minoritad ha refusà la moziun. Gia oz saja lubì da far reclama senza inditgar il pretsch, ha declerà Lisa Mazzone (Verds/GE). Plinavant dettia la regulaziun actuala avunda libertad per creaziuns flexiblas.

Er il Cussegl federal era da l'avis che la moziun na fetschia betg senn ed insista sin pretschs ch'ins possia leger bain. En ses egls èsi dubius sch'i saja propi gidà il consument sch'el stoppia passar pli datiers dal placat per pudair scannar in code da QR u vesair endretg ina URL.

Plinavant ha il minister d'economia Guy Parmelin accentuà che las regulaziuns per ils pretschs vegnian adina puspè actualisadas entras discurs cun chantuns e branschas. Sch'i vegnia fatg reclama per products, stoppia il consument er savair quant ch'el paja effectiv per tge.

RR novitads 12:00