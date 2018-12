La prevenziun per il temp da vegliadetgna è vinavant il pli grond quità da la populaziun svizra. Dal barometer da quitads da la Svizra vegn il tema sanadad però pli e pli impurtant – e da l'autra vart n'è la dischoccupaziun betg pli in quità central.

Prevenziun per la vegliadetgna fa ils pli gronds quitads

La prevenziun per la vegliadetgna fa ils pli gronds fastidis a Svizras e Svizzers. Quai demussa il barometer da quitads da l'institut gfs.bern sin incumbensa da la banca Credit Suisse. 45% dals dumandads vesan il segirar las rentas sco problem il pli urgent en noss pajais. Per 60% è la soluziun d'auzar la taglia sin plivalur per 1%. En discussiun tar bun la mesadad è però era da flexibilisar la vegliadetgna d'ir en renta e d'auzar la vegliadetgna da renta da dunnas sin 65 onns. Betg contestà è tar las persunas dumandadas il sistem da 3 pitgas (AVS, cassa da pensiun, 3. pitga).

Pli fitg en il focus è il sectur da segiradas da malsauns

Cun 41% il segund grond quità en Svizra è il sectur da sanadad e las segiradas da malsauns. Quel è creschì per 15% cumpareglià cun la retschertga da l'onn passà. La dischoccupaziun na figurescha percunter betg pli tranter ils problems ils pli urgents.

Davos suondan ils secturs da quitads davart ils esters, e suenter davart fugitivs e requirents d'asil. Puspè tranter ils 5 quitads ils pli gronds è la tematica da l'ambient (23%).

Barometer da quitads – la retschertga Per il barometer da quitads sin incumbensa da la banca CS ha l'institut gfs.bern dumandà 2'551 persunas cun dretg da votar en Svizra. Las intervistas èn fatgas tranter ils 10 da fanadur ed ils 6 d'avust ed ha ina toleranza da ±2%.

